2018-10-22T17:50:34+03:00
Экономика

ВТБ выбрал технологические стартапы для пилотирования в акселераторе

Банк провел отбор проектов в рамках корпоративного акселератора, организованного на базе GenerationS от РВК
Вера МАКСИМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По результатам презентаций, с которыми выступили 32 финтех-проекта, были отобраны 12 инновационных решений для дальнейшего тестирования и пилотирования.

Среди проектов, прошедших отбор в акселератор ВТБ, решения с использованием биометрической идентификации, технологии для персонализации отношений с клиентами, решения по автоматизации контакт-центров, технологии генерации целевых клиентов, интеллектуальная платформа для анализа и управления данными, конструктор документов с использованием искусственного интеллекта и другие.

В состав экспертного жюри вошли главы глобальных бизнес-линий банка — руководители корпоративно-инвестиционного, а также среднего и малого бизнеса, представители розничного направления и подразделений поддержки и контроля. Они оценивали стартапы по таким критериям, как бизнес-потенциал и инновационность технологий, конкурентные преимущества и готовность работать с проектом в качестве бизнес-заказчика в рамках тестирования в акселераторе.

После отбора команды проектов совместно с бизнес-заказчиками из подразделений банка проверят применимость своих решений на практике. С представителями технологических стартапов будут работать кросс-функциональные команды ВТБ – совместно они сформируют бизнес-кейсы, доработают решения под новые требования и проведут их тестирование. В марте 2019 года будут подведены итоги, а стартапы, показавшие наилучший результат, получат возможность интеграции своих решений в бизнес-процессы и клиентские сервисы ВТБ.

- Вместе с отобранными проектами нам предстоит в ближайшие месяцы создавать продукты и сервисы ВТБ для наших клиентов на несколько лет вперед. Проекты отбирали люди, чья работа — это оперативное реагирование на меняющиеся потребности клиентов. С теми стартапами, чьи решения не попали в акселератор, мы также готовы продолжить диалог и найти в банке заинтересованных бизнес-заказчиков, - отметила заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Дергунова.

Корпоративный акселератор ВТБ был запущен в мае этого года совместно с GenerationS для поиска инновационных решений в целях последующего их тестирования и пилотирования в банке. На участие в акселераторе было подано 190 заявок от стартапов из 33 городов России, Финляндии, Канады, Грузии, Армении и Республики Беларусь. Наиболее популярный сегмент предложенных финтех-командами решений - новые банковские продукты и инструменты коммуникаций с потребителями.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кубанские спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе
В Анапе во время пьяной драки пострадали двое мужчин
В Курганинске пройдет первенство по самбо
Глава Кубани встретился с новым руководителем кубанского Роспотребнадзора
Кубанские спортсмены одержали победу на международном турнире по керлингу в Китае
В Краснодаре из-за аварии жители Юбилейного микрорайона остались без света
В ноябре стартует «Геленджикская регата»
Дизайнер из Краснодара примет участие в новом реалити-шоу «Подиум»
Во всех школах Кубани планируют ввести обязательные уроки самбо
В Краснодаре осудили автомобильного вора
В Армавире 47-летний мужчина предстанет перед судом
«Ростелеком» объявил о внедрении квантовых коммуникаций на своей сети
Больше всего заявок на участие в конкурсе «Лидеры России» поступило из Краснодарского края
В Сочи обязанности арестованного первого вице-мэра будет исполнять Константин Михальков
Задержан бригадир, причинивший биоресурсам Азовского моря ущерб почти на 100 тысяч рублей
В Краснодаре обнаружили 76-мм артиллерийский снаряд
В Краснодаре встретили героев Юношеских Олимпийских Игр
В Сочи задержан разыскиваемый за угрозу убийством мужчина
«Ростелеком» презентовал новый сервис
В Сочи 18-летнего парня осудят за попытку примкнуть к террористам