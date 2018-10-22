2018-10-22T18:06:56+03:00
Происшествия

В Анапе во время пьяной драки пострадали двое мужчин

Во время застолья один из них достал нож и ранил своих приятелей
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Проводится проверка.Проводится проверка.
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Инцидент случился на хуторе Чекон на самой границе Анапского и Крымского районов.

По предварительным данным, трое мужчин в возрасте 50-ти, 42-х и 44-х лет вместе выпивали. Во время застолья между ними началась словесная перепалка.

- Двое из них, которые приходятся друг другу братьями, поссорились со своим приятелем, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю -. В результате 44-летний мужчина взял нож и ударил каждого несколько раз.

Пострадавших с ножевыми ранениями госпитализировали. Через время правоохранители задержали подозреваемого.

- По факту произошедшего проводится проверка, по окончании которой примут процессуальное решение, - добавляют в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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