В Анапе во время пьяной драки пострадали двое мужчин
Инцидент случился на хуторе Чекон на самой границе Анапского и Крымского районов.
По предварительным данным, трое мужчин в возрасте 50-ти, 42-х и 44-х лет вместе выпивали. Во время застолья между ними началась словесная перепалка.
- Двое из них, которые приходятся друг другу братьями, поссорились со своим приятелем, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю -. В результате 44-летний мужчина взял нож и ударил каждого несколько раз.
Пострадавших с ножевыми ранениями госпитализировали. Через время правоохранители задержали подозреваемого.
- По факту произошедшего проводится проверка, по окончании которой примут процессуальное решение, - добавляют в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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