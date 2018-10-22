2018-10-22T18:02:43+03:00
Спорт

В Курганинске пройдет первенство по самбо

Соревнования состоятся среди юниоров и юниорок
Александра ПОДУШКО
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В Курганинске пройдет первенство по самбоВ Курганинске пройдет первенство по самбо
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Организацией этого мероприятия занимались министерства физической культуры и спорта Краснодарского края совместно с краевой федерацией по самбо и дзюдо.

- Оно состоится в начале декабря на базе спортивного комплекса «Старт» на улице Калинина в Курганинске, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Минспорта Кубани.

Участие в мероприятии примут около 200 самбистов в возрасте 18-19 лет со всей Кубани. Медали разыграют в 10 весовых категориях у мужских и в аналогичном количестве у женских команд. Торжественное открытие первенства по самбо состоится 26 октября в 12 часов.

Кроме розыгрыша наград, по итогам соревнования, из спортсменов которые лучше всего себя проявят, будет сформирована региональная сборная для выступлений на всероссийских соревнованиях.

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