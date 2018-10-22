2018-10-22T19:15:52+03:00
Происшествия

В Северском районе мужчину, угрожающего взять заложников, посадили на 2,5 года

Приговор уже вступил в законную силу
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Алексей БУЛАТОВФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Северском районе осудили 28-летнего местного жителя за заведомо ложный донос.

Все произошло в апреле 2018 года. Дмитрий В. в поселке Ильском будучи пьяным решил пошутить. Он позвонил в дежурную часть полиции и сообщил о захвате заложников. При этом добавил, что у него автомат с патронами.

- По указанному мужчиной адресу срочно выехали службы немедленного реагирования, - сообщают в прокуратуре Краснодарского края. - Во время проверки это сообщение не подтвердилось.

Правоохранителям протрезвевший станичник не смог объяснить мотивов своего поступка. На Дмитрия возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ о заведомо ложном сообщении из хулиганских побуждений.

В итоге мужчине дали 2 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

- Кроме того, судом удовлетворено исковое заявление прокурора о взыскании с виновного более 26 тысяч рублей, затраченных на выезд правоохранительных органов, экстренных и аварийных служб по ложному сообщению, - добавляют в прокуратуре Краснодарского края.

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