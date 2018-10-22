Кубанские спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе
Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди мужчин и юниоров прошли в Смоленске. От Краснодарского края в столицу области поехало сразу 19 спортсменов.
- По итогам турниров двух соревнований кубанцы выиграли 1 «золотую», 3 «серебряных» и 8 «бронзовых» медалей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Минспорта Кубани.
Среди спортсменов из краснодарского края наиболее успешно выступил Владислав Бланк. Он занял 1 место в соревнованиях по вольной борьбе среди мужчин в весе до 125 кг. А среди юниоров он взял «бронзу».
Хабиб Аббасов, Аслан Болотков взяли «серебро» на соревнованиях, а Шамиль Ахмедов, Ферезулла Гаджимагомедов, Ирбек Арабиев и Владислав Бланк выиграли «бронзу».
За последние годы в Смоленская область приняла множество всероссийских соревнований по вольной борьбе, ежегодно в регионе открываются новые площадки для занятий этим видом спорта.