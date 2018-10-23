МЧС: Над Черным морем от Магри до Веселого возможно формирование смерчей

СЕГОДНЯ 08:26 2018-10-23T08:26:06+03:00

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Утром 23 октября на побережье Черного моря объявлено экстренное предупреждение. Здесь, на участке от Магри до Веселого возможно формирование смерчей.

- В ближайшие шесть часов и до конца суток 23 октября на участке между поселками Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем, - сообщают в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Спасатели предупреждают, что в случае выхода смерча на сушу следует укрываться в ямах, канавах и оврагах. Следует лечь на дно и плотно прижаться к земле.

Стоит остерегаться порванных электрических проводов, строений, мачт и заборов. Если вы находитесь дома, то нужно отойти от окон и занять безопасное место внутри помещений, отключив газ, электроэнергию.

В случае ЧС следует звонить по номеру 101 с мобильного.