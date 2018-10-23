2018-10-23T09:13:08+03:00
Спорт

На Кубани две трети школ введут обязательные уроки шахмат

В прошлом году интеллектуальным спортом занимались 26 тысяч детей
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В школах Краснодарского края вводят обязательные уроки шахмат. В прошлом году их проводили в 270 учебных заведениях для 26 тысяч ребят. В новом году внедрение шахмат в программу продолжится.

– В 2018/2019 учебном году в проекте «Шахматы в школе» примут участие 816 из 1211 школ Краснодарского края, – сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики.

Уроки вводят для повышения интеллектуального уровня школьников и популяризации шахмат.

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