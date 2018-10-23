В Краснодаре готовят проекты трех новых школ и шести детских садов

СЕГОДНЯ 09:53 2018-10-23T09:53:29+03:00

Их строительство может начаться в ближайшие два года

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Власти Краснодара, который в сентябре получил статус города-миллионера, рассказали о подготовке проектов новых школ и детских садов.

- В настоящее время готовятся проекты 3 больших школ, двух новых корпусов — гимназии № 87 и школы № 46 — и 6 детских садов в разных микрорайонах города, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.

Их строительство может начаться в 2019-2020 годах после включение объектов в краевые и федеральные программы.

Новые школы планируют построить в поселках Краснодарском и Российском, а также в районе «Немецкой деревни». Кроме того, дополнительные корпуса возведут в гимназии №87 в Юбилейном микрорайоне и у школы № 46 по улице Гидростроителей.

Готовятся проекты детских садов в поселках Краснодарском, Российском, а также на улицах Автолюбителей, Обрывной, Марины Цветаевой.

В то же время идет строительство школ на улицах Героя Аверкиева, Марины Цветаевой, Красных Партизан, новых корпусов в 23-й гимназии и 81 школы в поселке Пригородном, детских садов на улице Красных Партизан и в поселке Индустриальном на улице Фанагорийской.

До конца 2018 года начнется строительство школы на улице Изобильной. За счет инвесторо уже возводятся школ на улице Байбакова и детский сад на улице Евгении Жигуленко, построен детский сад на проспекте Образцова. Эти объекты будут выкуплены в муниципальную собственность.