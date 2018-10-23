В центре Краснодара парень украл уличную видеокамеру с помощью лестницы
В Краснодаре на перекрестке улиц Коммунаров и Горького украли уличную камеру системы «Безопасный город». Преступление, естественно, попало в объектив.
На записи диспетчеры ЕДДС увидели, как злоумышленник вышел с лестницей из ближайшего двора частного дома и снял камеру.
Участковый во время подворового обхода нашел нарушителя. Им оказался 24-летний местный житель, который признался, что он снял камеру. Объяснить причины своего поступка парень не смог и сослался на состояние опьянения.
- Украденная видеокамера была обнаружена и изъята на чердаке хозяйственной пристройки к дому задержанного. В результате падения на асфальт во время демонтажа, производимого злоумышленником с использованием ножниц по металлу и пассатиж, техника получила значительные повреждения, - сообщили в пресс-службе УВД Краснодара.
В полиции возбудили уголовное дело о краже, молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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