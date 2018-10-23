СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-23T10:44:35+03:00

За сутки в Краснодарском крае произошло 15 ДТП Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В них погибло 6 человек и 19 получили ранения различной тяжести

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Госавтоинспекции за 22 октября зарегистрировали 152 автоаварии с материальным ущербом. На дорогах региона произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 19 человек и 6 погибли.

Инспекторы ДПС ГИБДД в Краснодарском крае зафиксировали 4 наезда на пешеходов, в результате которых 1 человек скончался, а 3 получили ранения различной тяжести.

За прошедшие сутки было зафиксировано 4 ДТП, которые произошли из-за несоответствия скорости машины конкретным дорожным условиям. В результате 4 человека погибли и 6 пострадали.

22381 нарушение правил дорожного движения выявили инспекторы ДПС, из них 20051- это превышение скоростного режима.

- За автотрассами Краснодарского края следили 880 сотрудников Госавтоинспекции, несли службу 40 пеших инспекторов и 392 автопатруля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УГИБДД главного управления МВД России по Краснодарскому краю.