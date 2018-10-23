В Мостовском районе в результате ДТП погиб 42-летний велосипедист

СЕГОДНЯ 11:10 2018-10-23T11:10:44+03:00

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По предварительным данным дорожно-транспортное происшествие произошло 22 октября около шести вечера в поселке городского типа Псебай. 60-летний водитель автомобиля KIA потерял контроль за движением своего транспорта и дорогой, из-за чего он допустил наезд на 42-летнего велосипедиста. Мужчина на своем спортивном средстве двигался прямо в попутном направлении, куда и выехал водитель иномарки.

В результате случившегося 42-летний велосипедист погиб на месте до приезда скорой помощи.

- Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УГИБДД главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

Инспекторы ДПС ГИБДД в Краснодарском крае напоминают о том, что необходимо быть внимательнее при ухудшении погодных условий. Одни из наиболее опасных для водителей атмосферных явлений – сильный дождь и туман, так как они ограничивают видимость и повышают риск попасть в ДТП.