СЕГОДНЯ 11:35 2018-10-23T11:35:22+03:00

В Адлерском районе столкнулись два автобуса

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ДТП случилось в 22 часа 35 минут в Адлерском районе города Сочи на улице Казачья. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 37-летний водитель, управляя автомобилем FIAT Ducato выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, из-за чего произошло столкновение с рейсовым автобусом марки Hyundai County, которым управлял 44-летний мужчина.

В результате случившегося пострадали 4 человека, водители общественного транспорта и 2 пассажира автобуса, они получили ранения различной тяжести. Инспекторы ДПС продолжают проводить проверку обстоятельств этого происшествия.

- Несоблюдение скоростного режима, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, является грубыми нарушением ПДД и приводит к самым тяжелым последствиям, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.