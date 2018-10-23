СЕГОДНЯ 12:02 2018-10-23T12:02:32+03:00

В Сочи в результате ДТП пострадал грудной ребенок

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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал несовершеннолетний гражданин, произошло 22 октября в 18 часов 05 минут на в районе улицы Севастопольская.

По предварительным данным, установленным сотрудниками ДПС, 44-летний водитель ВАЗ-2107, ехал в направлении улицы Альпийской, когда при осуществлении левого поворота на перекрестке, допустил столкновение с автомобилем Daewoo, который двигался прямо по встречному направлению.

В аварии пострадал грудной ребенок, который находился в иномарке южнокорейского производства. В момент столкновения несовершеннолетний пассажир перевозился в детском удерживающем устройстве.

- Невнимательность и рассеянность на дороге приводит к совершению подобных дорожно-транспортных происшествий,- рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

Инспекторы ДПС продолжают проводить проверку обстоятельств этого происшествия.