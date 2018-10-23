На Кубани расскажут об истории русской армии

СЕГОДНЯ 12:28 2018-10-23T12:28:57+03:00

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Выставка расскажет и покажет, как менялась форма и оружие русского солдата в разные эпохи, начиная с XI века. Для просвещения молодежи авторы проекта «История Русской армии» откроют в восьми учебных заведениях Краснодарского края передвижные образовательно-исторические экспозиции.

- Наша задача - дать общее представление о том, как выглядел русский солдат в разное время. Военный костюм - на мой взгляд, это очень интересно и визуально понятно. Поэтому мы решили помогать изучать историю русской армии молодым людям именно через эту призму, - говорит автор проекта, руководитель Краснодарского отделения Российского союза молодежи Виктор Баранов.

В рамках проекта организаторы хотят создать буклеты, провести просветительские семинары, снять видеоролик и провести конкурс эссе.

- Проект реализуется при поддержке Общественной палаты Краснодарского края, Фонда реконструкции и сохранения культурного, исторического, литературного наследия «Достояние», с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, - сообщили в пресс-службе Краснодарского отделения Российского союза молодежи.