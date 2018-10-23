2018-10-23T12:28:57+03:00
Общество

На Кубани расскажут об истории русской армии

В проекте используют 8 передвижных образовательно-исторических экспозиций
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
На Кубани расскажут об истории русской армииНа Кубани расскажут об истории русской армии
Изменить размер текста:

Выставка расскажет и покажет, как менялась форма и оружие русского солдата в разные эпохи, начиная с XI века. Для просвещения молодежи авторы проекта «История Русской армии» откроют в восьми учебных заведениях Краснодарского края передвижные образовательно-исторические экспозиции.

- Наша задача - дать общее представление о том, как выглядел русский солдат в разное время. Военный костюм - на мой взгляд, это очень интересно и визуально понятно. Поэтому мы решили помогать изучать историю русской армии молодым людям именно через эту призму, - говорит автор проекта, руководитель Краснодарского отделения Российского союза молодежи Виктор Баранов.

В рамках проекта организаторы хотят создать буклеты, провести просветительские семинары, снять видеоролик и провести конкурс эссе.

- Проект реализуется при поддержке Общественной палаты Краснодарского края, Фонда реконструкции и сохранения культурного, исторического, литературного наследия «Достояние», с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, - сообщили в пресс-службе Краснодарского отделения Российского союза молодежи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сеть кинотеатров «Монитор» и «Служба крови» проводят совместную благотворительную акцию
С начала года пятеро кубанцев стали обладателями счастливых лотерейных билетов
МЧС предупредило об изменении погоды на территории Краснодарского края
На Кубани реализуется 45 инвестиционных проектов в курортной отрасли
Глава Горячего Ключа Иван Федоровский ушел в отставку
Полицейские раскрыли кражу ювелирных изделий в Краснодаре
На Кубани от рака обследовались более 10 тысяч человек
В Сочи впервые пройдет форум «Здоровое общество. На пути к цели: 80+»
Краснодарский краевой суд отпустил адвоката Беньяша из-под стражи под залог в 600 тысяч рублей
Компания ВТБ МС получила и проверила более 90 млн счетов медучреждений
В Туапсе бывший заведующий филиалом наркологического диспансера предстанет перед судом
В краевой столице продолжается акция «Призывник – 2018»
В Сочи в результате ДТП пострадал грудной ребенок
В Адлерском районе столкнулись два автобуса
В Мостовском районе в результате ДТП погиб 42-летний велосипедист
За сутки в Краснодарском крае произошло 15 ДТП
В центре Краснодара парень украл уличную видеокамеру с помощью лестницы
В Краснодаре готовят проекты трех новых школ и шести детских садов
На Кубани две трети школ введут обязательные уроки шахмат
МЧС: Над Черным морем от Магри до Веселого возможно формирование смерчей
В Краснодаре в ноябре откроют многофункциональную спортплощадку
В Северском районе мужчину, угрожающего взять заложников, посадили на 2,5 года
Кубанские спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе