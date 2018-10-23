В краевой столице продолжается акция «Призывник – 2018»

СЕГОДНЯ 12:51 2018-10-23T12:51:35+03:00

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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков провели несколько рабочих встреч с представителями окружных военных комиссариатов в рамках акции, на которых они обсудили вопросы, касающиеся размещения на стендах правовой информации антинаркотического содержания. Рассмотрели на заседаниях и принципы совместной работы, направленной на выявление лиц, поступающих на военную службу, которые употребляют наркосодержащие вещества без назначения врача.

Организаторы мероприятия «Призывник – 2018» не оставили без внимания и средние специальные учебные заведения Краснодара. Сотрудники полиции проводят профилактические беседы с учащимися допризывного возраста, объясняя о недопустимости и вреде употребления наркотиков.

- Профилактика наркомании, пропаганда здорового образа жизни у молодежи – это основная цель профилактической акции, - сообщили впресс- службе УМВД России по городу Краснодару.