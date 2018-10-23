В Туапсе бывший заведующий филиалом наркологического диспансера предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 13:10 2018-10-23T13:10:36+03:00

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В марте этого года в филиале диспансера у гражданина в рамках проводимого медицинского обследования на состояние опьянения взяли материал, который направили на исследование. На следующий день он подошел к заведующему и сообщил о том, что в его анализах могут обнаружить наркотические средства. После чего мужчина попросил врача может ли он повлиять на результаты освидетельствования. Заведующий согласился убрать в медицинском анализе сведения об опьянения за 200 тысяч рублей. Мужчина согласился, но о факте взяточничества в наркологическом диспансере сообщил в следственный комитет.

22 марта знакомый обвиняемого, не осведомленный о преступном плане, встретился с заявителем и по его просьбе. Он связался с фигурантом по телефону. В ходе разговора он подтвердил свою готовность получить деньги через знакомого, после передачи требуемой суммы действия посредника были пресечены.

Бывший заведующий марте получил еще 20 тысяч рублей от пациента стационара за окончание диагностических мероприятий и последующую выписку.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Краснодарскому краю.