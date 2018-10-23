2018-10-23T13:20:01+03:00
Общество

Компания ВТБ МС получила и проверила более 90 млн счетов медучреждений

Количество поступивших счетов на 7% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года
Иван ЕГОРОВ
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За девять месяцев 2018 года компания ВТБ МС получила и проверила 94 млн счетов, которые поступили от медицинских учреждений за оказанные населению услуги по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС). Количество поступивших счетов на 7% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

В рамках аудита специалисты страховой компании проверяют правильность заполнения медицинских карт пациентов, фактические сроки и объемы оказанных им медицинских услуг, корректность сумм в выставленных счетах на оплату и др.

Кроме того, по полученным счетам страховая компания провела 4,1 млн экспертиз качества и доступности медицинской помощи. К проверке привлекались эксперты – врачи ведущих медицинских организаций субъектов РФ. Большинство экспертиз носило плановый характер. Число выявленных нарушений снизилось на треть.

Обязательная экспертиза проводилась в отношении случаев первичного выхода на инвалидность граждан трудоспособного возраста и детей, выявления внутрибольничного инфицирования, случаев осложнения заболеваний, летальных исходов при оказании медицинской помощи и др.

Елена Белоусенко, генеральный ди ректор ВТБ Медицинское страхование, прокомментировала: «Ежедневно граждане нашей страны получают большое количество бесплатных медицинских услуг по полисам ОМС. Задача нашей страховой компании – постоянно следить за их качеством. Это позволяет минимизировать риск различных нарушений, снизить количество жалоб от наших клиентов и повысить уровень оказания медицинской помощи в лечебных учреждениях нашей страны».

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