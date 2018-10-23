Краснодарский краевой суд отпустил адвоката Беньяша из-под стражи под залог в 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:52 2018-10-23T13:52:34+03:00

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В Краснодарском краевом суде рассмотрели жалобу на арест адвоката Михаила Беньяша, которого подозревают в применении насилия к полицейскому и воспрепятствованию правосудия. На сторону арестованного встала и краевая прокуратура, которая потребовала признать решение Ленинского районного суда заключить мужчину под стражу незаконным.

Ранее прокурора Краснодарского края Сергея Табельского Федеральная палата адвокатов попросила взять дело Беньяша под личный контроль.

Краевой суд постановил освободить адвоката под залог в 600 тысяч рублей. Как стало известно, 500 тысяч рублей внесет Адвокатская палата Краснодарского края, еще 100 тысяч – личные средства Беньяша.

По версии следствия, Михаил Беньяш призывал к участию в несанкционированном митинге, а 9 сентября был задержан на улице Ленина в Краснодаре сотрудниками уголовного розыска. По пути в отделение, адвокат укусил одного из полицейских за руку, а другого ударил по лицу. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела о применении насилия в отношении представителей власти.

Второе уголовное дело в отношении адвоката было возбуждено по статье «Воспрепятствование осуществлению правосудия». Как сообщали в региональном СУ СК, Михаил Беньяш 6 мая 2018 в Первомайском районном суде во время слушаний по делу об административном правонарушении «неоднократно перебивал, давал указания, высказывал требования и возражения против решений судьи». Мужчину принудительно удалили из зала суда, но он пытался снова попасть на заседание и нарушал порядок в холле.

28 сентября суд арестовал адвоката Михаила Беньяша на два месяца.