2018-10-23T14:20:06+03:00
Здоровье

В Сочи впервые пройдет форум «Здоровое общество. На пути к цели: 80+»

Главная его задача - найти способы повышения продолжительности жизни человека
Татьяна СМИРНОВА
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В Сочи впервые пройдет форум «Здоровое общество. На пути к цели: 80+»В Сочи впервые пройдет форум «Здоровое общество. На пути к цели: 80+»
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13 февраля 2019 года в Главном медиацентре Сочи впервые пройдет форум «Здоровое общество. На пути к цели: 80+». Планируется, что он станет ежегодным. По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, на форуме будут обсуждаться инструменты для достижения цели «по увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году».

На встречу уже приглашены ведущие эксперты, академики РАН, члены Комитета Государственной Думы по охране здоровья и Комитета Совета Федерации по социальной политике, главы и представители субъектов Федерации, ответственные за социальную политику и здравоохранение, представители Правительства и Администрации Президента Российской Федерации.

- Этот Форум станет площадкой для прямого диалога представителей органов власти с экспертным сообществом и совместного поиска решения задач по увеличению продолжительности здоровой жизни российских граждан, считает советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

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