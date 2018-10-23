В Сочи впервые пройдет форум «Здоровое общество. На пути к цели: 80+»

СЕГОДНЯ 14:20 2018-10-23T14:20:06+03:00

Изменить размер текста: A A

13 февраля 2019 года в Главном медиацентре Сочи впервые пройдет форум «Здоровое общество. На пути к цели: 80+». Планируется, что он станет ежегодным. По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, на форуме будут обсуждаться инструменты для достижения цели «по увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году».

На встречу уже приглашены ведущие эксперты, академики РАН, члены Комитета Государственной Думы по охране здоровья и Комитета Совета Федерации по социальной политике, главы и представители субъектов Федерации, ответственные за социальную политику и здравоохранение, представители Правительства и Администрации Президента Российской Федерации.

- Этот Форум станет площадкой для прямого диалога представителей органов власти с экспертным сообществом и совместного поиска решения задач по увеличению продолжительности здоровой жизни российских граждан, считает советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.