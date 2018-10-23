СЕГОДНЯ 14:26 2018-10-23T14:26:13+03:00

На Кубани от рака обследовались более 10 тысяч человек

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Главная задача акции «Кубань против рака» - своевременная помощь людям с предопухолевыми и опухолевыми патологиями. Для этого министерство здравоохранения Краснодарского края регулярно организовывает консультативно-диагностические приемы врачей-онкологов. За 2018 год было обследовано более 10 тысяч человек, из которых 300 был поставлен диагноз – рак.

В минувшую субботу врачи Клинического онкологического диспансера №1 провели консультативно-диагностический осмотр жителей Красноармейского района. В ходе акции обследовано 487 местных жителей, обнаружено 16 предраковых заболеваний и 18 подозрений на злокачественные новообразования.

Из-за того, что формирование опухоли проходит почти бессимптомно, в целях профилактики следует регулярно проходить диагностику. Специалисты напоминают, что вылечить рак на ранних стадиях возможно.