2018-10-23T15:13:03+03:00
Происшествия

Полицейские раскрыли кражу ювелирных изделий в Краснодаре

Похитителем оказался сожитель дочери потерпевшей
Татьяна СМИРНОВА
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Полицейские раскрыли кража ювелирных изделий в КраснодареПолицейские раскрыли кража ювелирных изделий в Краснодаре
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В дежурную часть отдела полиции Центрального округа Краснодара поступило заявление о краже ювелирных изделий общей стоимостью более 50 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили круг общения потерпевшей, опросили членов ее семьи. Во время беседы с 19-летним сожителем дочери пострадавшей молодой человек признался, что именно он тайно похитил драгоценности, которые позже сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил, - сообщил «Комсомольской правде»-Кубань» официальный представитель УМВД Краснодара Артем Коноваленко. - Как выяснилось, ранее задержанный не привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время молодой человек находится под подпиской о невыезде. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 5 лет.

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