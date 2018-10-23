Глава Горячего Ключа Иван Федоровский ушел в отставку
Он написал заявление по собственному желанию
Иван Федоровский Фото: официальный сайт администрации Горячего Ключа
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Мэр Горячего Ключа Иван Федоровский подал в отставку. Заявление по собственному желанию он написал 22 октября.
- Это связано с моим личным решением, - сказал Федоровский корреспонденту «КП-Кубань», опровергнув информацию о проблемах со здоровьем.
Исполняющим обязанности главы Горячего Ключа назначен Александр Кильганкин, который руководил Саратовским сельским поселением.
Иван Федоровский возглавлял Горячий Ключ с 2015 года, сменив на посту Николая Шварцмана. До этого был председателем городского совета, главврачом санатория «Изумрудный».