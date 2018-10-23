На Кубани реализуется 45 инвестиционных проектов в курортной отрасли

СЕГОДНЯ 16:02 2018-10-23T16:02:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководство края с официальным визитом посетило Туапсинский район. Губернатор Вениамин Кондратьев, спикер ЗСК Юрий Бурлачко и заместители главы региона оценили развитие инфраструктуры для туристов. В первую очередь интересовало, как в районе реализуются инвестиционные проекты. В Небуге завершается строительство круглогодичного гостиничного комплекса. В курортный сезон гостиница сможет принять около 20 тысяч отдыхающих. Общий объем вложений в строительство отеля составит 2,7 млрд рублей.

Для туристов предусмотрена не только различная развлекательная инфраструктура, но и собственный пляж. Наличие подобных гостиничных комплексов позволит дополнительно привлечь отдыхающих.

- Эффект будет колоссальным. Мы создаем настоящую курортную инфраструктуру высочайшего уровня, – отметил Вениамин Кондратьев.

Глава региона также осмотрел один из санаториев, реконструкция которого началась три года назад. За этот период объем инвестиционных вложений составил порядка 90 млн рублей.

В санатории имеется бювет с минеральной водой, также разработаны лечебные программы. Все это пользуется спросом и в осенне-весенний период.

Сейчас на Кубани реализуется 45 соглашений, общая сумма которых составляет 45,27 млрд рублей. Они направлены на развитие существующей курортной инфраструктуры и строительство новых объектов. Предусматривается создание более 4,2 тыс. рабочих мест.