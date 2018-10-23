2018-10-23T17:06:20+03:00
Общество

МЧС предупредило об изменении погоды на территории Краснодарского края

Сильные дожди и даже град грозят кубанцам
Татьяна СМИРНОВА
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Сильные дожди и даже град грозят кубанцамСильные дожди и даже град грозят кубанцам
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Как сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, с 24 по 26 октября на Кубани ожидается комплекс метеорологических явлений. На юге края пройдут сильные дожди. В конце недели в юго-восточных предгорных и горных районах ожидается мокрый снег, усиление юго-западного, западного ветра до 20 метров в секунду, в горных районах 23-28 м/с. В юго-восточных протоках реки Кубань передают подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. В районе Анапы имеется опасность формирования смерчей.

- Просим жителей и гостей Кубани быть осторожными, а руководителей предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций, - говорят в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

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