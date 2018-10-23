2018-10-23T17:10:22+03:00
Общество

С начала года пятеро кубанцев стали обладателями счастливых лотерейных билетов

Выигрыш каждого из них составил свыше 2 млн рублей
Татьяна СМИРНОВА
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С начала года пятеро кубанцев стали обладателями счастливых лотерейных билетовС начала года пятеро кубанцев стали обладателями счастливых лотерейных билетов
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Стало известно, что за 2018 год по лотерейным билетам, приобретенным в отделениях Почты России, выплачено более 16 миллионов выигрышей общей суммой более 2 млрд рублей. По статистике государственных лотерей количество проданных лотерейных билетов в почтовых отделениях увеличилось на 36% по сравнению с 2017 годом.

Наиболее удачливыми оказались владельцы 77 билетов – они выиграли больше 2 млн рублей. Среди этих счастливчиков есть пять жителей Краснодарского края.

Напомним, что с июля 2014 года все лотереи Российской Федерации являются государственными. Часть средств от продажи билетов направляются на развитие российского спорта.

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