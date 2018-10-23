Сеть кинотеатров и «Служба крови» проводят совместную благотворительную акцию

СЕГОДНЯ 17:17 2018-10-23T17:41:00+03:00

Спаси жизнь и выиграй билет на спецпоказ фильма

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Для увеличения количества доноров кубанская сеть кинотеатров совместно со «Службой крови» организовали акцию в городах Анапа и Армавир. Каждый, кто до 31 октября впервые пожелает сдать кровь в местах проведения благотворительного мероприятия, станет обладателем билета на специальный показ триллера «Проигранное место».

Чтобы получить билет, необходимо до 31 октября 2018 сдать кровь в отделении «Службы крови» в Анапе или Армавире. Там выдадут пригласительный билет на специальный показ триллера «Проигранное место».

В Анапе кровь можно сдать в городской больнице, по улице Крымская, 24 по вторникам и четвергам с 09:00 до 12:00

В Армавире на Станции переливания крови по улице Ленина, 107/1 с понедельника по четврег с 08:30 до 12:30, и в пятницу – до 09:00