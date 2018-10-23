В Новороссийске в гараже нашли тело начальника таможенного поста и предсмертную записку

СЕГОДНЯ 17:42 2018-10-23T17:42:22+03:00

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В Новороссийске следователи выясняют обстоятельства смерти исполняющего обязанности начальника юго-восточного таможенного поста. Тело мужчины в гараже на улице Алексеева около 10 часов утра обнаружили родственники.

У погибшего в груди была ножевая рана, а рядом лежали нож и предсмертная записка, в которой погибший рассказывает, что у него «не было другого выхода».

- С целью установления всех обстоятельств случившегося следователем следственного отдела по городу Новороссийску СКР по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), - сообщают в пресс-службе краевого СУ СК.

У следователей несколько версий произошедшего, сейчас они выясняют все обстоятельства гибели и.о. начальника таможенного поста.