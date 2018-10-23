Депутат городского совета Анапы сознался в убийстве крестного отца

СЕГОДНЯ 17:50 2018-10-23T17:50:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новороссийске завершено расследование уголовного дела об убийстве 57-летнего мужчины, которое произошло в ночь на 7 мая 2018 года. Выяснилось, что к преступлению причастен депутат городского совета Анапы.

Мужчина самостоятельно переделал газовый пистолет «Иж» и шесть раз выстрелил из него в свою жертву. Убийца хорошо знал погибшего, который приходился ему крестным отцом. Погибшего обнаружили прохожие, о чем сообщили в правоохранительные органы.

- Вину в совершенном убийстве мужчина признал в полном объеме. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СК.