Мэр Белореченска возглавил районную администрацию

СЕГОДНЯ 18:05 2018-10-23T18:05:18+03:00

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Кадровые перестановки произошли в Белореченском районе. Глава муниципалитета Дмитрий Федоренко подал в отставку, а на освободившееся место назначен Александр Шаповалов, до сегодняшнего дня работавший мэром Белореченска.

- Исполняющим обязанности главы города назначен Александр Абрамов, ранее занимавший должность заместителя главы городского поселения. Решением сессии объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского поселения. Сам конкурс состоится 17 декабря 2018 года, - сообщают в администрации района.

Дмитрий Федоренко руководил районом с октября 2017 года. Пока Александр Шаповалов будет носить приставку и.о., конкурс на должность главы Белореченского района назначен на 21 декабря.