На трассе «Формулы-1» в Сочи пройдут соревнования водителей автобусов

СЕГОДНЯ 18:13 2018-10-23T18:13:41+03:00

Конкурс профессионального мастерства состоится здесь уде в третий раз

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Сочи Автодром в третий раз станет местом соревнований водителей автобусов. Конкурс профессионального мастерства «Водитель года» состоится 26 октября.

- В соревновании выступят свыше 100 водителей автобусов Краснодарского края. Среди участников впервые будут не только конкурсанты, но и конкурсантки. Лидеров определят по итогам двух туров, включающих тестовое задание на знание ПДД и истории транспорта России, а также практического этапа, - сообщают в пресс-службе Сочи Автодрома.

Церемония открытия намечена на 10:30, зрителями могут стать все желающие. В программе три практических конкурса, паузы между которыми заполнят показательные выступления и шоу-программа.