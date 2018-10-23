В краснодарских школах после ЧП в Керчи усилят пропускной режим

СЕГОДНЯ 19:27 2018-10-23T19:27:54+03:00

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Во всех школах кубанской столицы усилят пропускной режим.

- Керченские события - повод для всех нас еще раз проверить, все ли находятся на своих местах, предупреждены и обучены, все ли оборудование работает должным образом, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель главы Краснодара Виталий Косенко. - Еще раз проверить каждый угол, чтобы исключить даже самую малую вероятность каких-либо угроз и происшествий, в которых могут пострадать дети.

Сегодня в Краснодаре расположены 1 172 объекта, в том числе - 408 образовательных учреждений (детских садов, школ, вузов, ссузов и т. д.), которые находятся в поле зрения городской антитеррористической комиссии.

- Городские школы оборудованы тревожными кнопками, их охраняют лицензированные казачьи ЧОПы, - говорит директор городского департамента образования Алексей Некрасов. - Продолжается введение в школах и детских садах строгого пропускного режима.

Кроме того, поэтапно в школах вводится правило - заходить в учебные помещения посетители могут только по предварительному согласованию и в определенное время.