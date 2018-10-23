Кубанские студенты посетили с экскурсией Краснодарскую таможню
В ближайший четверг, 25 октября, в нашей стране празднуется День таможенника. Накануне праздника студенты КубГУ были приглашены на Краснодарскую таможню.
Ребятам рассказали о структуре, функциях и задачах ведомства, использовании новейших технологии, работе правоохранительных подразделений и кадровом обеспечении. Студенты также посетили музей, в котором представлено огромное количество экспонатов за весь период существования структуры.
- Мы всегда рады видеть в своих стенах студентов и готовы поделиться с ними нюансами нашей работы, - отметил начальник краснодарской таможни Алексей Гайденко.
Доктор экономических наук, профессор, преподаватель КубГУ Виолетта Гассий выразила благодарность сотрудникам учреждения и отметила важность и необходимость подобных мероприятий.