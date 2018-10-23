Кубанские студенты посетили с экскурсией Краснодарскую таможню

СЕГОДНЯ 18:19 2018-10-23T18:19:45+03:00

25 октября в России отмечается День таможенника

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В ближайший четверг, 25 октября, в нашей стране празднуется День таможенника. Накануне праздника студенты КубГУ были приглашены на Краснодарскую таможню.

Ребятам рассказали о структуре, функциях и задачах ведомства, использовании новейших технологии, работе правоохранительных подразделений и кадровом обеспечении. Студенты также посетили музей, в котором представлено огромное количество экспонатов за весь период существования структуры.

- Мы всегда рады видеть в своих стенах студентов и готовы поделиться с ними нюансами нашей работы, - отметил начальник краснодарской таможни Алексей Гайденко.

Доктор экономических наук, профессор, преподаватель КубГУ Виолетта Гассий выразила благодарность сотрудникам учреждения и отметила важность и необходимость подобных мероприятий.