2018-10-23T18:21:17+03:00
Общество

Свет в дома жителей Музыкального района вернут до конца дня

Из строя вышел подземный кабель
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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23 октября жители Музыкального микрорайона остались без света из-за повреждения подземного кабеля. Под отключение попали дома на улицах Мусоргского, Прокофьева, Есенина, Дунаевского и Агрохимической.

- Отключение электроснабжения произошло на линии 6–10 киловольт, из строя вышел подземный кабель, место повреждения установлено. Над устранением аварии работают энергетики ООО «Аксой», - прокомментировали в ЕДДС.

Специалисты планируют восстановить подачу электроэнергии до конца дня 23 октября. При необходимости на место могут прибыть резервные источники питания.

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