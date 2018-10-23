В Краснодаре упразднили управление здравоохранения

СЕГОДНЯ 18:27 2018-10-23T18:27:14+03:00

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В администрации Краснодара стало на одно подразделение меньше. Решением депутатов городской думы упразднено управление здравоохранения. Это связано с тем, что его полномочия переданы на краевой уровень.

- Передача муниципальных медицинских организаций на региональный уровень, в подчинение министерства здравоохранения Краснодарского края, - в финальной стадии. Соответственно, и полномочия полностью переходят на краевой уровень, и надобность в такой структуре, как городское управление, отпадает, - сказала начальник управления здравоохранения Екатерина Устинова.

Изменения структуры городской администрации вступят в силу с 29 декабря.