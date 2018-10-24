2018-10-24T07:57:30+03:00
Общество

Воспитанникам детских домов и интернатов рассказали об успехе

Школьников научили выбирать профессию
Юлия ДУБИНА
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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135 подростков, которые воспитываются в детских домах и школах-интернатах стали участниками краевой программы «Стань успешным!». Специалисты центра занятости с 16 по 22 октября сменили свои кабинеты, на учреждения где живут дети-сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей.

– Подростков протестировали для определения их профессиональных предпочтений и способностей. Специалисты рассказали ребятам основные правилами выбора профессии, назвали типичные ошибки, которые совершает молодежь, проинформировали о ситуации на рынке труда городов и районов, об учебных заведениях, – рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в министерстве труда и социального развития Краснодарского края.

Для ребят, которым еще до поступления в высшие и средние учебные заведения далеко, приготовили профориентационные мультики. Старшеклассники стали участниками специальных игр и викторин.

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