2018-10-24T13:30:54+03:00
Происшествия

Жители Краснодара сами потушили пожар в подъезде

Горел строительный мусор
Юлия ДУБИНА
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Фото: Лилия ЛАПТЕВАФото: Лилия ЛАПТЕВА
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Ночью жители дома 218 по улице Сормовской тушили пожар в собственном подъезде. На площадке загорелся строительный мусор.

- В одной из квартир делают ремонт, хозяев мы не видели, только строителей. Огромные мешки они на улицу не выносят, складывают прямо у двери, - рассказала «Комсомольской правде - Кубань» жительница дома Лилия Лаптева.

Ночью, почувствовав запах гари и услышав звук пожарной сигнализации, Лилия с супругом выбежали в подъезд. Тушить горящие мешки, решили своими силами.

- До приезда пожарных огонь мы сбили, будем теперь решать вопрос, за чей счет подъезд ремонтировать, - сказала женщина.

Женщина отметила, что сотрудники МЧС на место приехали очень быстро. По какой причине загорелся мусор пока не ясно, но жильцы дома предполагают, что либо туда случайно попал не затушенный бычок, либо недобросовестных соседей так решили проучить.

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