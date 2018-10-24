2018-10-24T11:00:27+03:00
Происшествия

В Геленджике женщина наехала на судебного пристава

Она пыталась скрыться от сотрудника службы
Александра ПОДУШКО
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В Геленджике женщина совершила наезд на судебного приставаВ Геленджике женщина совершила наезд на судебного приставаФото: Архив "КП"
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По решению суда, гражданка должна была выплатить физическому лицу 56 тысяч рублей. Ей предоставили срок для добровольного погашения задолженности, но женщина ничего не оплатила, и сотрудники службы судебных приставов начали действия по принудительному взысканию денег.

Неплательщицу вызвали на прием, куда она приехала на своем автомобиле. Его она припарковала рядом со зданием отдела судебных приставов Геленджикского городского отдела УФССП России по Краснодарскому краю. Там машину обнаружили работники службы.

Должнице сообщили о том, что в отношении ее автомобиля составят акт описи и ареста в счет погашения ее долга. Вместо ответа женщина села в свою машину и поехала, хотя рядом находился судебный пристав, на которого она совершила наезд.

- В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Приговором Геленджикского городского суда Краснодарского края гражданка признана виновной в совершении преступления. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП судебных приставов по Краснодарскому краю.

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