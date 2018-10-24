2018-10-24T13:29:16+03:00
Происшествия

В Тбилисском районе обнаружили трех подростков в бессознательном состоянии

Один из них скончался в больнице
Александра ПОДУШКО
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В Тбилисском районе обнаружили трех подростков в бессознательном состоянииВ Тбилисском районе обнаружили трех подростков в бессознательном состоянииФото: Олег ЗОЛОТО
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В больницу 23 октября доставили трех несовершеннолетних подростков с признаками отравления токсичным газом. Один из них скончался в лечебном учреждении. Кропоткинский межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю по данному факту организовал доследственную проверку.

По предварительным данным, сотрудники Росгвардии, патрулируя заброшенный дом в станице Тбилисской, обнаружили трех подростков в бессознательном состоянии. Их госпитализировали в больницу, один из мальчиков скончался, не смотря на оказанную помощь. Как выяснилось, они отравились газом. На месте происшествия нашли и изъяли три использованных баллончика для заправки газовых горелок. Следствие предполагает, что их пары вдыхали подростки.

При осмотре тел мальчиков телесных повреждений не обнаружили. Для установления причин смерти проведут судебно-медицинскую экспертизу.

- Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

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