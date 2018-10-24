2018-10-24T11:42:05+03:00
Происшествия

В Сочи задержали гражданина одной из бывших советских республик

Он пытался пересечь российско-абхазскую границу
Александра ПОДУШКО
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Сотрудники пограничного контроля многостороннего автомобильного пункта пропуска «Адлер» выявили правонарушителя, когда он оформлялся на выезд за рубеж. Иностранец предъявил свой национальный паспорт, в котором не было стикера разрешительной записи. Такой знак санкционирует посещение стран, которые не входят в СНГ.

- В отношении гражданина составили протокол об административном правонарушении. Адлерский районный суд за нарушение режима государственной границы назначил мужчине штраф в размере 2 тысяч рублей и принял решение о выдворении его из страны, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Данная статья также предусматривает ограничение на въезд в Россию сроком на пять лет.

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