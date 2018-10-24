Кубанские пограничники изъяли более 80 браконьерских сетей

СЕГОДНЯ 12:11 2018-10-24T12:11:53+03:00

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Пограничники предотвратили нанесение крупного ущерба водным биологическим ресурсам Азовского моря и прилегающим лиманам. Ущерб мог составить 70 000 рублей, как подсчитали специалисты.

Мероприятия по вылавливанию незаконных орудий добычи биоресурсов проводились несколько дней в акваториях Таганрогского и Ясенского заливов Азовского моря, а также Ахтарского и Бейсугского лиманов. Пограничники изъяли более 80 браконьерских сетей, протяженность которых составила около 4 000 метров.

Такие мероприятия сотрудники ведомства проводят регулярно. Они направлены на предотвращение уничтожения морской фауны и сохранение ее популяции.

- Браконьеры, боясь наказания за незаконную добычу рыбы, бросают свои орудия лова, чем наносят вред морской экосистеме. В такие оставленные сети попадает много рыбы, которая попросту погибает, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

За последние дни сотрудники погрануправления спасли и выпустили в естественную среду обитания около300 особей рыбы. Среди них оказались судак и пиленгас, вылов которых запрещен до конца года.