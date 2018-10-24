2018-10-24T13:29:32+03:00
Происшествия

Краснодарцы сообщают о горящем самолете

В «Базэл Аэро» рассказали, что это учения [видео]
Юлия ДУБИНА
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Фото: Типичный КраснодарФото: Типичный Краснодар
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Жители кубанской столицы сняли на видео, как в аэропорту Краснодара тушат авиалайнер.

Люди обеспокоены судьбами тех, кто находится на борту воздушного судна. Но, как оказалось, переживать не стоит. Ситуация заранее запланирована и не несет никакой угрозы жителям Краснодара и тем более посетителям аэропорта.

В Краснодаре тушат самолет. Но не переживайте, это учения..

- Это всего лишь учения. Волноваться не стоит, - сообщили «Комсомольской правде – Кубань» в пресс-службе «Базэл Аэро».

Происшествия с самолетами на Кубани в этом году не редкость. Одно из самых заметных произошло 1 сентября. Самолёт авиакомпании Utair летел в Сочи из Москвы. Около трех часов ночи он начал совершать посадку, однако закончить маневр благополучно не удалось. Всему виной - сложные погодные условия. В эту ночь в Сочи действовало штормовое предупреждение. На небе сверкали молнии.

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