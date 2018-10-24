2018-10-24T12:45:17+03:00
Происшествия

Анапские спасатели помогли спуститься с горы двум туристкам

Девушки не пострадали
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба поисково-спасательного отряда «Кубань-СПАС»Фото: пресс-служба поисково-спасательного отряда «Кубань-СПАС»
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Происшествие случилось накануне на Лысой горе, которая находится в поселке Су-Псех Анапского района. Туристки из Москвы – мать и ее 13-летняя дочь - поднялись вверх по склону крутой горы. Спуститься самостоятельно вниз они уже не смогли. По сотовому телефону москвички обратились за помощью к спасателям.

Дежурная смена анапского отряда «Кубань-СПАС» прибыла на место происшествия. Там спасатели произвели поиск пострадавших. Их удалось обнаружить на склоне горы. Дежурный отряд при помощи альпинистского снаряжения помог спуститься туристкам, их доставили в безопасное место.

- В медицинской помощи мать и ее 13-летняя дочь не нуждались, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

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