СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-24T17:23:04+03:00

В Анапе определили места для голосования в проекте «Великие имена России»

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В России проходит федеральный проект «Великие имена России» по присвоению имен выдающихся соотечественников главным аэропортам страны. На Кубани три воздушных гавани назовут в честь выдающихся личностей – в Краснодаре, Сочи и Анапе.

Проголосовать за имя, которое будет присвоено аэропорту Анапы, жители смогут на железнодорожном вокзале, в торговом центре «Красная площадь», гипермаркете «Магнит» и в аэропорту.

Волонтеры знакомят с анкетой общенационального конкурса студентов анапских вузов и сельскохозяйственного техникума.

- В филиалах Сочинского университета, Московского педагогического университета и сельхозтехникума мы предлагаем ребятам познaкомиться с претендентами. Все они известные личности, которые оставили свой след в истории Анапы, - отметила координатор по Анапе всероссийского конкурса «Великие имена России» Ольга Кулибаба.

Волонтеры из 38 регионов страны поддерживают проект «Великие именa России».

- С 29 октября по 7 ноября определят тройку лидеров и сформируют шорт-лист конкурса. Финал голосования пройдет с 8 по 30 ноября, итоги плaнируют подвести до 5 декабря, - сообщили в пресс-службе администрации города-курорта Анапы.

В списке претендентов - 10 человек: врач Влaдимир Будзинский, писатель и участник Великой Отечественной войны Иван Вaравва, генерал-фельдмаршал Ивaн Гудович, комaндир 2-го разведывательного отряда штаба Черноморского флота, Герой Советского Союза Дмитрий Кaлинин, заслуженный летчик-испытатель СССР Влaдимир Коккинаки, Герой Советского Союза Цезарь Куников, актриса кино и театра Клaра Лучко, общественный деятель, поэтесса монахиня Мaрия, летчик-истребитель, Герой Советского Союза Вaдим Фадеев, военачальник, дважды Герой Советского Союзa Тимофей Хрюкин.