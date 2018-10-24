В Краснодаре прокуратура помогла работникам предприятия-банкрота получить зарплату

СЕГОДНЯ 14:10 2018-10-24T14:10:45+03:00

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Прокуратура Прикубанского округа Краснодара проверила, как соблюдаются трудовые права работников строительного предприятия ООО «СМУ-12».

Напомним, в марте прошлого года Арбитражный суд Краснодарского края признал организацию банкротом, вследствие чего была открыта процедура конкурсного производства.

Как выяснилось, предприятие имело задолженность по заработной плате перед 15 работниками. Невыплаченная во время сумма составила 1,7 млн. рублей. За это конкурсного управляющего прокуратура лишила должности, а также приняла меры по реализации имущества банкротного предприятия.

Сейчас благодаря правоохранительным органам задолженность предприятия погашена.