Транспортная прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в морском порту Темрюка
Новороссийская транспортная прокуратура и специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Темрюкскому району выявили в ООО «Порт Мечел-Темрюк» нарушения пожарной безопасности.
Специалисты установили, что у пожарных авариек и по направлению к ним не установлены знаки, указывающие на расстояние до водоисточника, около средств пожаротушения располагались горючие материалы, а системы противопожарной защиты объекта были неисправны.
При этом минувшим летом глава Темрюкского городского поселения ввел особый противопожарный режим.
Руководителю ООО «Порт Мечел-Темрюк» за многочисленные нарушения внесено представление. В отношении общества возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима).