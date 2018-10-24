2018-10-24T15:02:50+03:00
Общество

Транспортная прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в морском порту Темрюка

Возбуждено дело об административном нарушении
Татьяна СМИРНОВА
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Транспортная прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в морском порту ТемрюкаТранспортная прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в морском порту Темрюка
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Новороссийская транспортная прокуратура и специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Темрюкскому району выявили в ООО «Порт Мечел-Темрюк» нарушения пожарной безопасности.

Специалисты установили, что у пожарных авариек и по направлению к ним не установлены знаки, указывающие на расстояние до водоисточника, около средств пожаротушения располагались горючие материалы, а системы противопожарной защиты объекта были неисправны.

При этом минувшим летом глава Темрюкского городского поселения ввел особый противопожарный режим.

Руководителю ООО «Порт Мечел-Темрюк» за многочисленные нарушения внесено представление. В отношении общества возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима).

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