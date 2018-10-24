СЕГОДНЯ 16:10 2018-10-24T16:11:27+03:00

На срочную службу отправились 22 призывника из Геленджика

Этой осенью еще 120 жителей города пополнят ряды российской армии

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Сегодня, 24 октября, ряды военнослужащих пополнили 22 жителя Геленджика.

Провожать новобранцев пришли друзья и близкие, а также почетные гости: заместитель главы города Денис Игнатьев, председатель городского Совета ветеранов Виктор Подройкин и сотрудники геленджикского военного комиссариата.

Ознакомительный инструктаж для граждан провел помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Андрей Филиев. Также с приветственным словом к призванным на службу обратились почетные гости.

На краевом сборном пункте призывников ждёт контрольное медицинское обследование, после чего их направят на службу в воинские части Южного военного округа.

Всего в осенний призыв ряды Вооруженных Сил России пополнят более 120 жителей Геленджика.