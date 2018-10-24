В Туапсинском районе введен режим ЧС

СЕГОДНЯ 16:41 2018-10-24T16:42:09+03:00

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Непогода накрыла Туапсе с самого утра 24 октября. Под водой оказались десятки улиц города-курорта.

Под водой оказались десятки улиц. Вода зашла даже в торговый центр, а припаркованные автомобили просто смывает.

- В Туапсе очень серьёзные подтопления, вода зашла в дома. Помощь на месте, ситуация на контроле. В районе введён режим ЧС. Где потребовалось, провели эвакуацию. Уже размещаем людей в местах для временного пребывания. Все службы переведены на круглосуточный усиленный режим, - сообщил губернатор Краснодарского края в своем Твиттере.

Тем временем движение по федеральной трассе в Туапсинском районе не нарушено.

Несмотря на большое количество выпавших и продолжающихся осадков проезд по А-147 Джубга - Сочи на участке Туапсинского района сохраняется в штатном режиме (без ограничений). Затор (по состоянию на 15:45 МСК) на отрезке А-147 в самом центре города Туапсе связан с подтоплением примыкающих к основному ходу муниципальных улиц, что затрудняет местному транспорту съезд на них с федеральной трассы и приводит к образованию пробок, - сообщили в пресс-службе Управления дорог «Черноморье».

Несколько населенных пунктов расположенных в северной части Туапсинского района эвакуированы.