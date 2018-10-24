2018-10-24T17:19:29+03:00
Общество

25 октября в Геленджике отметят День Охи

Мероприятие пройдет в 18:00 во Дворце культуры, искусства и досуга курорта
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
25 октября в Геленджике отметят День Охи25 октября в Геленджике отметят День Охи
Изменить размер текста:

В этот четверг в Геленджике отметят особый для греков праздник - День Охи. Он напоминает народу о событиях 1940 года, когда итальянский диктатор Муссолини потребовал от греческого правительства позволить своим войскам войти на территорию Греции и занять наиболее важные объекты. Ответ - «Нет!» (по-гречески - «охи») - предопределил начало долгой кровопролитной борьбы греческого народа за свою свободу и независимость.

На мероприятии гости почтут память погибших. Представители греческой, армянской и дагестанской диаспор Геленджика подготовили к празднику вокальные и хореографические номера. Также на мероприятии выступит греческий исполнитель Александрос Тсопозидис.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В туапсинском районе эвакуировали больше 160 человек
Новый сквер получит Сочи ко дню рождения
В Краснодаре из больницы выписали одного из пострадавших в Керчи подростков
Лучшего руководителя края подразделения Госавтоинспекции определят в Сочи
В Туапсинском районе за полдня выпало 108 мм осадков
На Кубани завершился посев озимых культур
В Туапсинском районе задержаны пять пассажирских поездов
Краснодар вошел в один из самых пьющих городов России
На Кубани от КамАЗа во время движения отвалилось колесо
В Туапсинском районе введен режим ЧС
На срочную службу отправились 22 призывника из Геленджика
Транспортная прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в морском порту Темрюка
Кубанские врачи имплантировали клапаны сердца нового поколения
В Краснодаре прокуратура помогла работникам предприятия-банкрота получить зарплату
ВТБ упростил условия выдачи кредитной «Мультикарты»
В Анапе определили места для голосования в проекте «Великие имена России»
Тело туриста, погибшего на горе Цахвоа доставили в Сочи
Анапские спасатели помогли спуститься с горы двум туристкам