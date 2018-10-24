25 октября в Геленджике отметят День Охи
В этот четверг в Геленджике отметят особый для греков праздник - День Охи. Он напоминает народу о событиях 1940 года, когда итальянский диктатор Муссолини потребовал от греческого правительства позволить своим войскам войти на территорию Греции и занять наиболее важные объекты. Ответ - «Нет!» (по-гречески - «охи») - предопределил начало долгой кровопролитной борьбы греческого народа за свою свободу и независимость.
На мероприятии гости почтут память погибших. Представители греческой, армянской и дагестанской диаспор Геленджика подготовили к празднику вокальные и хореографические номера. Также на мероприятии выступит греческий исполнитель Александрос Тсопозидис.