2018-10-24T17:33:56+03:00
Происшествия

На Кубани от КамАЗа во время движения отвалилось колесо

Оно угодило в Фольксваген Голд
Татьяна СМИРНОВА
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От «КАМАЗа» во время движения отвалилось колесоОт «КАМАЗа» во время движения отвалилось колесо
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Сегодня, 24 октября, на трассе в 3-х км от Славянска-на-Кубани произошло ДТП. От движущегося КамАЗа на встречную полосу отлетело колесо.

- Оно угодило в правую переднюю часть иномарки Фольксваген Голд и повредило бампер, фары и дверь. Видимых переломов пассажиры легкового автомобиля не получили, - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе "Кубань-СПАС". - Спасатели славянского отряда «Кубань-СПАС» передали их сотрудникам скорой помощи.

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