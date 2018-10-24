2018-10-24T17:38:35+03:00
Происшествия

В Туапсинском районе за полдня выпало 108 мм осадков

Для жителей открыли горячие линии по подтоплениям
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Неблагоприятная погода прогнозируется до 26 октября.Неблагоприятная погода прогнозируется до 26 октября.
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В Туапсинском районе продолжает бушевать стихия. Под водой оказалось несколько улиц города-курорта, затоплены десятки автомобилей. Кроме того, ливнем разрушило мост. Народ теперь не может въехать и выехать из поселка Шаумян. Из-за стихии задержаны пять пассажирских поездов. В Туапсинском районе введен режим ЧС.

- 24 октября с 6:00 до 13:40 выпало 108 мм осадков, поднялась вода в реках, - сообщают «КП» - Кубань» в администрации Туапсинского района.

Из-за стихии в Туапсе полиция объявила общий сбор личного состава и ввела план «Тайфун».

- Сотрудники полиции направлены на оказание помощи в эвакуации жителям в разные районы города, - сообщают в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - На данный момент в дежурную часть информации о пострадавших не поступало.

Кроме того, для жителей Туапсе открыли горячие линии по ЧС.

Сообщить о подтоплениях туапсинцы могут прямо в администрацию города: 8 (86167) 2-25-30, 8 (86167) 2-22-15.

По поводу экстренных ситуаций горожанам необходимо звонить по телефонам: 8 (86167) 2-54-31, 8 (86167) 2-48-50, 051 или 112.

Ситуация сейчас находится под контролем, в том числе кубанского центра управления в кризисных ситуациях. Неблагоприятная погода прогнозируется до 26 октября.

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